رسميا.. بونجاح يتعافى.. يعود لقائمة السد ويُريح بلماضي !

تعافى النجم الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، من الإصابة التي عانى منها وأبعدته لقرابة الأسبوعين عن فريقه السد القطري.

الحساب الرسمي للزعيم على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أكد عودة ابن ولاية وهران للميادين بمناسبة لقاء الريان.

حيث نشر الحساب القائمة المستدعاة من قبل المدرب الاسباني، خافي غارسيا، للمواجهة المؤجلة من الجولة 14 لدوري نجوم قطر.

كما حملت القائمة إسم بونجاح الذي غاب منذ 24 فيفري الماضي بسبب إصابة على مستوى العضلة الضامة.