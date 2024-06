أورو 2024.. البرتغال تكتسح تركيا بثلاثية نظيفة وتتأهل إلى الدور 16

حسم المنتخب البرتغالي، اليوم السبت، تأهله إلى الدور 16 لمنافسة كأس أمم أوروبا 2024، بعد الفوز بثلاثية نظيفة، أمام منافسه المنتخب التركي.

في إطار مباراة الجولة الثانية، للمجموعة السادسة، ضمن دور مجموعات بطولة كأس أمم أوروبا 2024، والتي إحتضنها ملعب “سيغنال إيدونا بارك” بمدينة، دورتموند.

وسجل ثلاثية المنتخب البرتغالي، كل من برناردو سيلفا في الدقيقة 21، بعدها سجل المدافع التركي، أكايدين، هدفا بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 28 من عمر الشوط الثالث.

وفي الشوط الثاني، وبالضبط في الدقيقة 55، تمكن صانع الألعاب برنادو سيلفا، من تسجيل الهدف الثالث، لصالح منتخب بلاده، بعد إنفراد زميله كريستيانو رونالدو، بحارس المنتخب التركي، والذي فضل تمرير الكرة لسيلفا.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب البرتغالي، رصيده للنقطة السادسة، في صدارة المجموعة السادسة، بعد الفوز أمام منتخب التشيك في الجولة الأولى، بهدفين مقابل هدف.

كما يحتل المنتخب التركي، وصافة المجموعة، برصيد ثلاث نقاط، بفوز أمام منتخب جورجيا، بثلاثية مقابل هدف، في الجولة الأولى من المنافسة.

فيما يحتل منتخب التشيك، المركز الثالث في المجموعة، برصيد نقطة وحيدة، بفارق الأهداف عن صاحب المنتخب الأخير، منتخب جورجيا.

