رسميا.. “بونجاح” يُشارك في كأس العالم للأندية

سيُشارك النجم الدولي الجزائري “بغداد بونجاح” بصفة رسمية رفقة فريقه السد القطري في منافسة كأس العالم للأندية.

والمقررة في الفترة الممتدة من ال11 إلى ال22 ديسمبر المقبل بقطر مثلما أكده الحساب الرسمي للفيفا على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وجاء تأكد تمثيل السد للبلد المنظم بعد تأهله أمسية اليوم الثلاثاء للدور الربع النهائي من منافسة رابطة ابطال أسيا وإقصائه مواطنه الدحيل.

واحتاج الزعيم بعد حصده للدوري لعدم تتويج أي فريق قطري آخر بلقب دوري أبطال آسيا 2019 حيث كان سيتأهل وقتها بدلًا من السد.