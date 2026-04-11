رسميا.. بيتكوفيتش يوافق على تمديد عقده مع “الخضر”

قطع رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، الشك باليقين، بخصوص مستقبل الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش.

وينتهي عقد التقني السويسري، الذي تولى زمام العارضة الفنية لـ”الخضر” شهر فيفري 2024، خلفا لجمال بلماضي، مباشرة بعد مونديال 2026.

وفي تصريحات إعلامية اليوم السبت، أوضح صادي: “بالنسبة لتمديد عقد المدرب الوطني.. لقد منحنا الأخير موافقته للتمديد”.

وواصل رئيس “الفاف” في السياق ذاته: “من جانبنا حضّرنا مسودة، وقمنا بارسالها إلى محامي الناخب الوطني، بخصوص العقد الجديد”.

كما أبرز، صادي، أن قضية تمديد عقد بيتكوفيتش، الذي حقق نتائج مقبولة مع المنتخب، مسألة وقت لا غير، وختم: “مبدئيا اتفقنا على جميع التفاصيل، ولم يبقَ سوى التوقيع، وسيكون ذلك خلال الأسابيع القادمة”.