رسميا.. بيرلو يُغادر السيدة العجوز

أعلن نادي جوفنتوس الإيطالي عن اقالة المدرب “أندريا بيرلو” بعد أن قضى موسما واحد مع السيدة العجوز، أين فاز بكأس إيطاليا وتأهل لدوري الأبطال في آخر جولة في حين خسر الدوري الذي كان يسيطر عليه رفقاء “ديبالا” بالطول والعرض.

وجاء في بيان رسمي للنادي الإيطالي، أن “بيرلو” سيبقى أسطورة إيطالية وستبقى أبواب الفريق مفتوحة له، كما تمنت له إدارة “اليوفي” التوفيق في باقي مشواره الرياضي كمدرب رئيسي وشكرته على كل ما قدمه هذا الموسم.

في نفس السياق، المصادر الصحفية الإيطالية، أكدت أن المدرب “أليغري” يقترب من العودة للإشراف على “اليوفي” أين المفاوضات بين الطرفين متقدمة وبقيت أمور بسيطة قبل الإعلان الرسمي.