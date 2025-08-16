رسميا.. تأجيل “الداربي” و”الكلاسيكو” في افتتاح الموسم

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم السبت، عن برنامج الموسم الكروي الجديد 2025-2026، الذي سينطلق يوم 21 أوت الجاري.

وأعلنت الهيئة الكروية، عن تأجيل قمتي جولة افتتاح الموسم. بين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد، من جهة، وشبيبة القبائل واتحاد العاصمة من جهة أخرى.

وجاء قرار تأجيل “الداربي” العاصمي و”الكلاسيكو” بسبب تواجد عدد معتبر من لاعبي الأندية الأربعة رفقة المنتخب المحلي المشارك في “الشان”.

وتنطلق البطولة في موسمها الجديد، هذا الخميس، بمواجهتين. تجمع الأولى بين مولودية وهران ونجم بن عكنون، في غياب الأنصار، فيما يستضيف شبيبة الساورة مولودية الرويسات.

على أن تلعب الجمعة مواجهتين أيضا، الأولى بين أولمبيك أقبو وترجي مستغانم، فيما تجمع الثانية، مولودية البيض، والضيف شباب قسنطينة.

وتتواصل فعاليات جولة افتتاح الموسم، يوم السبت المقبل، بإجراء لقاءين، يجمعان أتليتيك بارادو واتححاد خنشلة، أمام أولمبي الشلف ووفاق سطيف على التوالي.