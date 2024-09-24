رسميا.. تأجيل انطلاق لقاءات مجموعات “الشامبينز ليغ” و”الكاف”

قررت الاتحادية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، رسميا تأجيل موعد انطلاق دور المجموعات لمنافستي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وستكون الجزائر، ممثلة في “الشامبينز ليغ” بكل من البطل مولودية الجزائر، والوصيف شباب بلوزداد، بينما ستكون ممثلة في “الكاف” باتحاد الجزائر وشباب قسنطينة.

وأعلنت “الكاف” اليوم الثلاثاء، بأن دور المجموعات للمنافستين القاريتين سيكون شهر نوفمبر القادم. بدلا من الموعد المحدد سابقا شهر أكتوبر الداخل.

وأشارت الهيئة القارية، إلى أنه تم تأجيل انطلاق دور المجموعات إلى يومي 26 و27 نوفمبر المقبل، بدلا من يوم 25 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن تقام لقاءات الجولة الثانية لدور المجموعات. في الفترة بين 6 إلى 8 ديسمبر المقبل، والثالثة في الفترة بين 13 إلى 15 من نفس الشهر.

على أن تقام مباريات الجولة الـ 4، ما بين 3 إلى 5 جانفي 2025. ولقاءات الجولة الخامسة ما بين الـ 10 والـ 12 من الشهر ذاته. بينما يختتم دور المجموعات، ما بين 17 و19 جانفي، بإجراء لقاءات الجولة الـ 6.

وجاء قرار التأجيل بسبب تصفيات كأس أمم إفريقيا للمحليين. والتي تنطلق في 25 أكتوبر، وهو نفس الموعد الذي كان محددا لبداية مجموعات مسابقتي الأندية.