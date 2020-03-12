رسميا.. تأجيل مواجهة السيتي ضد ريال مدريد بسبب فيروس كورونا

تقرر أمسية اليوم الخميس تأجيل مواجهة مانشستر سيتي الانجليزي ضد الضيف ريال مدريد الاسباني التي كانت مُقررة يوم الثلاثاء المقبل.

الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر بيان رسميا أكد فيه تأجيل المواجهة بسبب تفشي فيروس كورونا في قارة أوروبا.

وجاء في البيان:”تأجيل مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا التي كان من المقرر إقامتها مساء الثلاثاء المقبل على ملعب الإتحاد، كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا حرصا على السلامة العامة للجميع”.