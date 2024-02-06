رسميا.. تأجيل مواجهة المولودية ونجم بن عكنون

أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، رسميا عن تأجيل لقاء الداربي بين مولودية الجزائر والجار نجم بن عكنون، المندرجة ضمن الجولة الـ 16 من البطولة المحترفة.

وكان مقررا أن يلعب الداربي بين المولودية والمضيف النجم، هذا الجمعة بملعب 20 أوت 55. بداية من الساعة 15:00 في افتتاح مرحلة إياب الموسم الجاري.

وأفادت الرابطة عبر موقعها الالكتروني، بأن اللقاء أجل رسميا إلى تاريخ لاحق. نزولا عند طلب تقدمت به السلطات الولائية للجزائر العاصمة.

مبرزة في السياق ذاته بأن القرار، تم اتخاذه أيضا بالتشاور مع الجهات المختصة، في إطار الإجراءات الوقائية المتخذة لضمان سلامة وسلاسة الأحداث الرياضية.

للإشارة فإن بعض الأخبار انتشرت في الفترة الماضية، تحدث عن رغبة إدارة نجم بن عكنون. في لعب اللقاء من دون جمهور، وهو المقترح الذي رفضته إدارة المولودية جملة وتفصيلا.