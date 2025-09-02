رسميا.. تأجيل موعد انطلاق الموسم الجديد في قسم الهواة

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف” رسميا، عن تأجيل موعد انطلاق الموسم الكروي الجديد لقسم الهواة، وذلك، على هامش اجتماع المكتب الفيدرالي.

وكان مقررا أن ينطلق الموسم الجديد 2025-2026 لقسم الهواة، يوم الـ 6 سبتمبر الجاري. قبل أن تؤجله “الفاف” بأسبوع لينطلق بذلك، يوم الـ 13 من نفس الشهر.

وفي سياق متصل، تقرر أيضا حسب بيان جاء في الموقع الرسمي لـ”الفاف”. تمديد آجال إيداع ملفات انخراط الأندية الهواة إلى غاية الـ 15 سبتمبر الجاري.

وأكدت الاتحادية، أن هذه الخطوة تمنح وقت إضافي للأندية من أجل استكمال تعدادها من جهة، وأيضا فرصة للاعبين الذين لم يجدوا فرقا في الأقسام العليا. من أجل التوقيع في أندية الهواة.