رسميا.. تأكيد طلب شراء 8 طائرات بوينغ طراز 737-9

أكدت بوينغ والخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، طلب شراء ثماني طائرات فعالة في استهلاك الوقود من طراز 737-9. في معرض باريس الجوي.

كما وقع الناقل الوطني الجزائري مذكرة تفاهم بشأن طائرتين من طراز بوينج 737-800 للشحن. لتلبية الطلب المتزايد على البضائع في المنطقة.

وقال ياسين بن سليمان المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية “هذا الطلب سيساهم في تطوير أسطول الخطوط الجوية الجزائرية”.

وأضاف “هذا الاستحواذ جزء من استراتيجية توسيع أسطول الخطوط الجوية الجزائرية. من خلال شراء طائرات جديدة.” تشغل الخطوط الجوية الجزائرية أسطولاً ذا ممر واحد يضم أكثر من 30737-500 و737-600 و737-800. تسمح إضافة 737-9 لشركة الطيران بنقل المزيد من الركاب. مما يزيد من الربحية داخل شبكتها. مع السعة المضافة والربحية المتزايدة ، تم تصميم 737-9 لخدمة 193 راكبًا في تكوين من فئتين بمدى يصل إلى 3300 ميل بحري.