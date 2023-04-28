رسميا.. تامر حسني وبسمة بوسيل يعلنان طلاقهما

أعلنت زوجة الفنان المصري، تامر حسني انفصالهما، الخميس، مشيرة إلى أنها تتمنى له الخير وأن المودة والاحترام بينهما سيستمران.

وكتبت بسمة بوسيل، زوجة تامر حسني، عبر خاصية “ستوري” على صفحتها على إنستغرام: “وجعلنا بينكم مودة ورحمة. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق”.

وتابعت بوسيل: “لقد تم الطلاق بيني وبين تامر. وسيظل بينا كل ود واحترام وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير آمين يا رب”.

وكتب حسني عبر صفحته على إنستغرام: “وجعلنا بينكم مودة ورحمة”، وأضاف:”بين الأزواج في كل حالاتهم. سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار فانفصلوا بالاتفاق الطيب ستظل بيننا المودة والرحمة. وأجمل أولاد وسيظل بيننا الاحترام والتقدير، عشرة 12 عام مش هينة، ربنا يكتبلك. ويكتبلي كل الخير يا بسوم… سأظل الأب والأخ والصديق والسند… في حفظ الله”.

وتزوج حسني وبوسيل عام 2012 ورُزق الثنائي بثلاثة أبناء منذ ذلك الحين.

