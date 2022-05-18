رسميا.. تتويج آينتراخت فرانكفورت بالدوري الأوروبي أمام رينجرز

تُوج سهرة اليوم الأربعاء فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني بكأس الدوري الأوروبي على حساب خصمه غلاسغو رينجرز الاسكتلندي.

كما لُعب النهائي بملعب، رامون سانشيز بيزخوان، بمدينة إشبيلية الإسبانية، وانتهى في وقته الأصلي والإضافي بهدف لهدف.

جو أريبو تقدم للنادي البريطاني في الدقيقة 57 قبل أن يُعدل للألمان اللاعب رفائيل بوري في الدقيقة 69.

قبل الاحتكام لركلات الترجيح التي سمحت لآينتراخت فرانكفورت بالتتويج باللقب الأوروبي بنتيجة 5-4.