رسميا.. تتويج المُنتخب الإيطالي باليورو لثاني مرة في التاريخ

تُوج سهرة اليوم الأحد المُنتخب الإيطالي بلقب كأس أمم أوروبا يورو 2020 بعد الفوز على المُنتخب الإنجليزي في المُباراة النهائية.

الشوط الأول من المُباراة النهائية التي جرت بملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن انتهى بنتيجة هدف دون رد.

الهدف الوحيد في الشوط الأول سجله الظهير الأيسر لوك شاو في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة ال67 سجل بونوتشي هدف التعادل للطليان لتذهب المُباراة للأشواط الإضافية ومن ثما لركلات الترجيح التي انتهت ب 3-2 لصالح الطليان.