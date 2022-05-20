رسميا.. تتويج نهضة بركان المغربي بكأس الكاف للمرة الثانية في التاريخ

تُوج سهرة اليوم الجمعة فريق نهضة بركان المغربي، بكأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم على حساب أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.

النهائي الذي جرى بملعب “جودسويل أكبابيو الدولي” بمدينة أويو النيجيرية انتهى في وقته الأصلي بالتعادل السلبي.

قبل أن يتقدم نهضة بركان من ركلة جزاء في الدقيقة 97 عن طريق يوسف الفحلي.

بينما عدل للفريق الجنوب إفريقي اللاعب، أوناسيس مونتامبو، في الدقيقة 117.

ليحتكما الفريقان لركلات الترجيح التي حسمت التتويج لصالح نهضة بركان ب5-4 للمرة الثانية في تاريخ النادي.