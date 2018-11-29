رسميا..تحويل أعوان المساجد الذين أثبتوا 3 سنوات خدمة إلى ولاياتهم الأصلية

أكد وزير الشؤون الدينية، محمد عيسى، أنّ العاملون في ولايات الشريط الحدودي الشرقي والمقيمون بولايات الجنوب والغرب، قد تم تحويلهم رسميا.

وأضاف محمد عيسى، أنّ كل الأعوان “قيم، مؤذن، أستاذ التعليم القرآني”، العاملون لمدة تساوي أو تفوق 3 سنوات تم تحويلهم فعلا إلى ولايات إقامتهم أو القريبة منهم.

وقال الوزير، إنّ في انتظار الرد على دعوة الوزارة للحوار، يواصل القطاع تذليل الصعوبات على الأئمة، حيث سيجد العامل بمجرد اتصاله بالإدارة قرارات التحويل جاهزة.

وأشار محمد عيسى، أن القطاع فتح على مستوى كافة المديريات الولائية، باب التسجيل، لفائدة السادة الأئمة، والأعوان الراغبين في الالتحاق بالعمل بولايات إقامتهم أو القريبة منها.

وهذا بعد إثبات ترسيمهم وعملهم بالولاية المعينين فيها لمدة تفوق 3 سنوات.

وأضاف الوزير، أن الإدارة المركزية تعمل على التنسيق بين السادة الأئمة والأعوان من أجل التبادل فيما بينهم، مع إعادة توزيع المناصب المالية لاستيعاب هذه الحركة التي سيستجاب لها تدريجيا في حدود المناصب الشاغرة.