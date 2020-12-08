رسميا.. تحويل تسمية وكالة “أنساج” إلى “الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية”

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيدي، يقضي بتحويل تسمية وكالة “أنساج” إلى “الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية”.

وحسبما جاء في نص المرسوم رقم 20-329 والمؤرخ في 6 ربيع الثاني، عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020،

الذي يعدل ويتم المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996،

والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية الدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، ويغير تسميتها، فإن الوكالة ستضطلع بالإتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية،

حيث ستتولى إعداد البطاقية الوطنية للنشاطات التي يمكن استحداثها من طرف الشباب أصحاب المشاريع، تشجيع استحداث وتطوير الأنظمة البيئية بناء على فرص الإستثمار المتاحة.

وأضاف المرسوم، أن الوكالة ستقوم أيضا بإعداد وتطوير الذكاء الإقتصادي وفق نهج استشرافي بهدف تنمية اقتصادية متوازنة وفعالة،

وكذا العمل على تشجيع تبادل الخبرات من خلال برامج الهيئات الدولية والشراكة مع الوكالات الأجنبية لدعم وترقية المقاولاتية والمؤسسة المصغرة.