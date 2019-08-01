رسميا.. تخصيص العقار والميزانية لإنجاز سكنات “LPA” بالعاصمة

خصصت مصالح وزارة السكن والعمران والمدينة بالتنسيق مع مصالح ولاية الجزائر، ووزارة المالية عدة عقارات موجهة لإحتضان مشاريع سكنات الترقوي المدعم بالجزائر العاصمة.

وكشف مصدر مسؤولة بوزارة السكن في إتصال مع”النهار اونلاين”، بأن دواوين الترقية و التسيير العقاري الثلاثة بما فيها ديوان الترقية و التسيير العقاري حسين داي و الدار البيضاء و ديوان بئر مراد رايس قد تسلمت العقارات الخاصة بانجاز هذه الصيغ السكنية مؤخرا

وحسب ذات المتحدث فإن العقارات تقع بكل من بلدية بوزريعة،رغاية رويبة هراوة، دار البيضاء و السمار، و الحمامات وعين البنيان، فضلا عن جود عقار لانجاز أزيد من 400 سكن على مستوى بلدية بولوغين سيتم تسلمه من قبل مصالح وزارة السكن قريبا

وأضاف ذات المصدر بأن دواوين الترقية المكلفة بتسيير إنجازهذه السكنات بالتنسيق مع المرقين العقاريين قد تلقت الميزانية الخاصة بهذه البرامج.

ولاتزال المصالح المكلفة بهذه الصيغ من البرامج السكنية في إنتظار الضوء الأخضر من مصالح وزارة السكن وولاية الجزائر لإطلاق المناقصات و أشغال الانجاز فضلا عن التسجيلات لصالح المواطنين الراغبين في الإكتتاب في هذه الصيغة