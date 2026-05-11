رسميا.. تخفيض أسعار العدس والأرز

أعلن الديوان الجزائري المهني للحبوب، عن تخفيضات كبيرة في أسعار مادتي العدس الأخضر والأرز البسمتي (المفور)، مشيرة أن هذه التخفيضات تخص المستهلكين كذلك المهنيون والتجار.

وأوضح الديوان في بيان له أن العدس الأخضر الذي كان 210 دج تم تخفيضه إلى 110 دج، والأرز (البسمتي) المفور. الذي كان سعره 160 دج تم تخفيضه إلى 120 دج.

هذا وأكد البيان نفسه، أن هذه الأسعار دخلت حيز التنفيذ وهي تخص المستهلكين. كذلك والمهنيون والتجار معنيون أيضا بالتخفيضات.

حيث دعا الجزائري المهني للحبوب، التجار والمهنيون إلى التقرب من تعاونيات الحبوب والبقول الجافة واتحاداتها للاستفادة منها.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور