رسميا.. تدريس اللغة الإنجليزية في السنة الثالثة ابتدائي

‫أظهرت قائمة الأدوات المدرسية التي نشرتها وزارة التربية الوطنية، وجود كراريس وأدوات خاصة باللغة الإنجليزية في الطور الابتدائي “السنة الثالثة”،‫ وهو ما يؤكد بأن الوزارة ستقوم بتدريس هذه المادة لتلاميذ هذه المرحلة فقط في السنة الدراسية القادمة 2022 /2023.

‫وزارة التربية تخفض 20 ٪ من الأدوات المدرسية

‫وأفرجت وزارة التربية الوطنية عن القائمة التفصيلية الخاصة بالأدوات المدرسية للأطوار التعليمية الثلاثة، وهي القائمة التي عرفت تقليصا بنسبة 20 ٪، خاصة في الطور الابتدائي، وهذا تنفيذا لأوامر الوزارة في تخفيف وزن المحفظة.

‫تخصيص كراسين للغة الإنجليزية.. وأوامر لمديريات التربية بنشر قائمة الأدوات في المؤسسات التربوية

‫كما تضمنت القائمة أدوات خاصة باللغة الإنجليزية التي سيتم تدريسها بداية من السنة الثالثة ابتدائي، والتي تحتوي على كراسين من 48 صفحة، الأول مخصص للقسم والاختبارات، والثاني مخصص لنشاطات اللغة الإنجليزية.

‫وحسب ما أشارت إليه “النهار” ‫سابقا، فإن تدريس اللغة الإنجليزية في هذه المرحلة سيكون بالتزامن مع تدريس اللغة الفرنسية، التي تبقى كلغة أجنبية ثانية في الطور الابتدائي.

‫هذا وأمرت الوزارة، مديريات التربية، بنشر قائمة الأدوات المدرسية الخاصة بالتعليم الابتدائي حتى يتمكن أولياء التلاميذ من الاطلاع عليها.

كما شددت المراسلة على ضرورة السهر على ضمان نشر قائمة الأدوات المدرسية التي يحتاجها التلميذ في المراحل التعليمية الثلاثة، وذلك حتى يتمكن الأساتذة من الاطلاع عليها، ويضمن مديرو المؤسسات التعليمية متابعة تنفيذها.

‫ وقد حرصت القائمة الجديدة على ترشيد اقتناء المستلزمات المدرسية وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بتخفيف ثقل المحفظة.

وحسب المراسلة التي تحوز “النهار” نسخة منها، فقد تم تحسين القوائم طبقا لمقتضيات البرامج التعليمية الخاصة بكل مستوى تعليمي، مع الأخذ بعين الاعتبار البعدين البيداغوجي والاجتماعي من جهة، والبعد الصحي للوقاية والحد من الأضرار التي قد تؤثر على صحة التلاميد من جهة أخرى‪ .

كما ترمي عملية الترشيد هذه إلى عقلنة استغلال الأدوات المدرسية، لا سيما منها الكراريس التي يبقى جزء كبير منها غير مستغل في نهاية السنة الدراسية، بالإضافة إلى تخفيف وزن المحفظة وكذا التقليص من تكلفة هذه الأدوات، كما تمثل هذه المدونة الحد اللازم الذي يجب اعتماده.

وبالعودة إلى القوائم، فتتضمن القائمة الخاصة بالسنة الأولى ابتدائي كراسين من 64 صفحة، واحد للقسم والاختبارات، والثاني للمحاولة،

كراس للرسم، 3 أغلفة بلاستيكية للكراريس، أغلفة بلاستيكية للكتب، لوحة + ممسحة، مقلمة. سيالتين زرقاء وخضراء، قلم رصاص، مبراة، ممحاة، علبة لـ 6 أقلام ملونة، مسطرة، قريصات وخشيبات، عجينة، حافظة بلاستيكية وأوراق ملونة‪ .

أما بالنسبة للسنة الثانية، فتضم القائمة كراسين، واحد للقسم والاختبارات وآخر للمحاولة، كراس للرسم. 3 أغلفة بلاستيكية للكراريس، أغلفة بلاستيكية للكتب، لوحة + ممسحة، مقلمة، سيالتين زرقاء وخضراء. قلم رصاص، مبراة، ممحاة، علبة لـ 6 أقلام ملونة، مسطرة، قريصات وخشيبات، عجينة، حافظة بلاستيكية وأوراق ملونة‪ .

وبالنسبة للسنة الثالثة ابتدائي، فتضم القائمة 6 كراريس من 64 صفحة، 3 كراريس للأعمال التطبيقية حجم صغير. 8 أغلفة بلاستيكية للكراريس، سيالتين زرقاء وخضراء، قلم رصاص، مبراة ممحاة، علبة لـ 6 أقلام ملونة، مسطرة، كوس، رزمة أوراق مزدوجة، وحافظة بلاستيكية.

بالنسبة للسنة الرابعة ابتدائي، يتطلب على التلاميذ تحضير 8 كراريس من 64 صفحة، 3 كراريس أعمال تطبيقية حجم صغير. 11 غلافا بلاستيكيا للكراريس، أغلقة بلاستيكية للكتب، لوحة + ممسحة، مقلمة، سيالتين زرقاء وخضراء. قلم رصاص، مبراة، ممحاة، علبة لـ 6 أقلام ملونة، مسطرة، كوس، منقلة، مدور، رزمة أوراق مزدوجة، حافظة بلاستيكية، وأوراق الرسم‪ .

وبالنسبة للسنة الخامسة ابتدائي، فتشمل القائمة 8 كراريس 64 صفحة، 3 كراريس أعمال تطبيقية حجم صغير. 11 غلافا بلاستيكيا للكراريس، أغلفة بلاستيكية للكتب، لوحة + ممسحة، مقلمة. سيالتين زرقاء وحضراء قلم رصاص، مبراة، ممحاة، علبة لـ 6 أقلام ملونة. مسطرة، كوس، منقلة، مدور، رزمة أوراق مزدوجة، حافظة بلاستيكية وأوراق الرسم.