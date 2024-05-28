رسميا.. ترجي مستغانم يحقق الصعود إلى القسم المحترف

رسّم فريق ترجي مستغانم، أمسية اليوم الثلاثاء، صعوده إلى القسم المحترفة، بعد فوزه في المباراة التي جمعتهم بجمعية وهران.

وفاز ترجي مستغانم، في المباراة التي جمعته بالضيف جمعية وهران، برسمك الجولة الـ29، بنتيجة أربعة أهداف دون رد.

وبهذا الفوز ضمن فريق ترجي مستغانم، الصعود للقسم المحترف، قبل جولة واحدة عن نهاية الموسم الجاري.

وبهذا يعود فريق ترجي مستغانم، إلى حضيرة الكبار، بعد غيابه عنها لأزيد من 24 سنة.