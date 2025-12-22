رسميا.. ترجي مستغانم يستقبل منافسيه بملعب سيدي علي

أعلنت إدارة نادي ترجي مستغانم أن ملعب مركب مدينة سيدي علي أصبح مؤهلا وجاهزا لاحتضان المباريات الرسمية للفريق، بعد استكمال أشغال التأهيل المطلوبة من قبل الجهات المختصة.

وأكدت إدارة النادي، عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك، اليوم الاثنين، أن استقبال المنافسين سيكون على أرضية ملعب سيدي علي، انطلاقا من المواجهة المقبلة أمام نجم بن عكنون، وذلك بحضور الجمهور، مع الالتزام الصارم بتعليمات لجنة التأهيل وكافة إجراءات الأمن والسلامة المعمول بها.

كما أوضحت إدارة “الحواتة” أنها باشرت أشغالا إضافية من أجل رفع التحفظات المتبقية. إلى جانب العمل على تنظيم حضور أنصار الفريق خلال المباريات القادمة، بما يضمن توفير ظروف ملائمة وآمنة لجميع الجماهير.