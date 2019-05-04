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رسميا.. ترجي مستغانم يُرافق رائد القبة وإتحاد البليدة للقسم الثاني هواة

الرياضة
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رسميا.. ترجي مستغانم يُرافق رائد القبة وإتحاد البليدة للقسم الثاني هواة رائد القبة
بقلم عبد النور حواز

سقط بصفة رسمية أمسية اليوم السبت فريق ترجي مستغانم للقسم الثاني هواة ليُرافق بذلك الثنائي “رائد القبة” و”إتحاد البليدة”.

وجاء سقوط فريق ترجي مستغانم بعد الهزيمة بملعب “13 أفريل 1958” بسعيدة ضد الفريق المحلي “مولودية سعيدة” بثلاثية لهدف.

وكان فريقي رائد القبة وإتحاد البليدة قد ودعا الرابطة الوطنية المحترفة الثانية موبيليس في الجولة الماضية.

النتائج الكاملة:

شبيبة سكيكدة 0-0  إتحاد الحراش.

مولودية سعيدة 3-1 ترجي مستغانم.

شبيبة بجاية 0-0 مولودية العلمة.

إتحاد البليدة 0-1 سريع غليزان.

جمعية الشلف 1-1 وداد تلمسان.

إتحاد بسكرة 3-2 جمعية وهران.

أمل بوسعادة 1-1 إتحاد عنابة.

رائد القبة 0-1 نجم مقرة.


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