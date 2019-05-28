رسميا..تشافي مدربا جديدا لبونجاح والسد القطري

الرياضة
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رسميا..تشافي مدربا جديدا لبونجاح والسد القطري
بقلم يونس رزيق

توصّل نادي السد القطري لإتفاق رسمي مع أسطورة كرة القدم الإسبانية تشافي هيرنانديز من أجل تعيينه مديرا فنيا له بداية من الموسم المقبل، لتكون أول تجربة تدريبية للاعب برشلونة الأسبق.

وكان بغداد بونجاح في قمة توهجه الكروي بعدما إستفاد من اللعب أمام نجم برشلونة الأسبق، وهو الأمر الذي جعله يتعلم كثيرا ويطور من إمكانياته.

وبعد إعلان تشافي اعتزاله واتجاهه للعمل في مجال التدريب فإن بونجاح سيفتقد أحد أهم اللاعبين الذين ساهموا في تألقه داخل الملعب بتمريراته الحاسمة إليه ليسجل الأهداف، ولكنه من المؤكد سيواصل الاستفادة منه بشكل آخر عندما يتسلم الإسباني ملف تدريب السد في القريب العاجل، ووقتها سيكون تشافي مدربًا له وليس زميلا فقط داخل الملعب.


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