رسميا.. تعرف على المصير النهائي لكان الكاميرون !

قطع أمسية اليوم الإثنين رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم “باتريس موتسيبي” الشك باليقين بخصوص المصير النهائي لكأس أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون.

الرجل الأول في الكاف أكد بشكل رسمي عدم تأجيل المنافسة الأكبر في القارة السمراء واقامتها في وقتها المُحدد.

كما قال موتسيبي في تصريحات للإعلام الكاميروني لدى زيارته للملعب الأولمبي الذي سيحتضن المواجهة الافتتاحية:”سعيد باستعدادات الكاميرون ومدى جاهزيته لاحتضان الكان”.

كما أضاف:”سأعود الى الكاميرون يوم 7 جانفي مرفقا بعائلتي حتى نشهد حفل الافتتاح الذي يسبق المباراة الافتتاحية لهذه الدورة”.