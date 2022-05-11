رسميا.. تعرف على حكم نهائي دوري الأبطال

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الأربعاء عن الطاقم التحكيمي الذي سيدير نهائي كأس دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

حيث سيُدير الحكم الفرنسي كليمان توربان مواجهة ليفربول الانجليزي أمام ريال مدريد الاسباني المُقررة يوم 28 ماي المُقبل.

كما قال الاتحاد الأوروبي عبر موقعه الرسمي:”الحكم الفرنسي كليمان توربان سيدير المباراة، ويساعده نيكولا دانوس وسيريل جرينجور”.

في حين سيكون مواطنه الفرنسي بينوا باستيان حكمًا رابعًا في المباراة، ومواطنه جيروم بريسار في تقنية الفيديو.