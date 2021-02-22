رسميا.. تعرف على عُقوبة مُدرب أولمبي المدية

كشفت لجنة الانضباط التابعة للرابطة الوطنية المُحترفة لكرة القدم اليوم الإثنين عن عُقوبات الجولة ال14 من المُحترف الأول من بينها عُقوبة مُدرب أولمبي المدية.

أبرز عقوبات الجولة ال14:

خيراوي مصطفى لاعب إتحاد بلعباس: مُباراة واحدة نافذة بعد حصولة على بطاقة حمراء ضد نصر حسين داي.

شريف حجار مُدرب أولمبي المدية: مُعاقبته بشهر كامل من دخول أرضية الميدان أو غرف تغيير الملابس زائد غرامة مالية قدرها 100.000 دينار جزائري.

يُذكر أن شريف حجار وجه عبارة “بينالتي جيفة” للاعب بارادو في لقاء الفريقين الذي جرى يوم السبت في البطولة.