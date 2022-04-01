رسميا.. تعرف على نتائج قرعة مونديال قطر 2022

جرت أمسية اليوم الجمعة قرعة منافسة كأس العالم 2022 المُقررة بدولة قطر.

القرعة التي أُقيمت بمركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض عرفت عديد المجموعات القوية ومجموعات آخرى متوازنة.

المجموعة الأولى:

قطر

الإكوادور

السنغال

هولندا

المجموعة الثانية:

إنجلترا

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

الفائز من الملحق الأوروبي بين أوكرانيا وإسكتلندا.

المجموعة الثالثة:

الأرجنتين

المكسيك

بولونيا

السعودية

المجموعة الرابعة:

فرنسا

الدانمارك

تونس

الفائز من الملحق القاري الأول.

المجموعة الخامسة:

إسبانيا

ألمانيا

اليابان

الفائز من الملحق القاري الثاني.

المجموعة السادسة:

بلجيكا

كرواتيا

المغرب

كندا

المجموعة السابعة:

البرازيل

صربيا

سويسرا

الكاميرون

المجموعة الثامنة:

البرتغال

غانا

أوروغواي

كوريا الجنوبية