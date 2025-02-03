رسميا.. تعيين جمال حيمودي مشرفا عاما للتحكيم بالجامعة التونسية

استقبل رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، معز الناصري، اليوم الاثنين، الحكم الجزائري السابق، جمال حيمودي، بعد تعيينه مشرفاً عاماً للتحكيم في تونس.

وكشفت الجامعة التونسية لكرة القدم، في بيان لها، عن تعيين الحكم الدولي السابق على رأس هيئة التحكيم في البلاد.

وعرضت الجامعة التونسية برنامج العمل لإدارة التحكيم في المرحلة المقبلة، والمشروع الذي ينوي تطبيقه. وكذا الاتفاق على صيغة العقد الذي سيربط الطرفين.

كما انعُقد اجتماع ثانٍ بين معز الناصري وجمال حيمودي ومراد الدعمي، تم خلاله تسليم المهام إلى حيمودي من قبل الدعمي، بمناسبة نهاية إشرافه على الإدارة الوطنية للتحكيم.

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