رسميا.. تقديم داربي المولودية وبلوزداد

قررت الرابطة المحترفة لكرة القدم، رسميا تقديم، لقاء قمة الجولة الـ 10 من البطولة المحترفة، بين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد.

وأعلنت الرابطة عبر موقعها الالكتروني، عن برمجة الداربي العاصمي، يوم الأربعاء، 20 نوفمبر الجاري، بملعب 5 جويلية 62.

بينما ستقام باقي لقاءات الجولة الـ 10 من البطولة، يومي الجمعة والسبت، 22 و23 نوفمبر الحالي.

وجاء تقديم داربي المولودية وبلوزداد، بسبب مشاركة الفريقان في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، والتي سيستهلها ممثلا الجزائر، بمواجهة تي بي مازيمبي الكونغولي وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي على التوالي، يوم 26 نوفمبر.

