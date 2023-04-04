رسميا.. تلاميذ بومرداس يحرمون من المشاركة في “الألعاب الإفريقية”

ترسم عدم مشاركة فريق متوسطة بلعوش محند والحاج، الواقعة ببلدية ببرج منايل بولاية بومرداس، في البطولة الافريقية لكرة القدم للمدارس بجنوب إفريقيا.

وبالرغم من إعلان “الفاف“، بأن وفد متوسطة “بلعوش محند والحاج” سيغادر أرض الوطن اليوم، نحو جنوب إفريقيا، إلا أن الرابطة الولائية للرياضة المدرسية بومرداس، أكدت عبر صفحتها على “فيسبوك” بأن الوفد لن يشارك رسميا.

وأوضح المصدر ذاته، بأن السبب الرئيسي. يعود إلى عدم حصول الوفد إلى التأشيرة لمغادرة التراب الوطني.

مشيرا إلى أن رئيس الرابطة الولائية للرياضة المدرسية لولاية بومرداس. تلقى صبيحة اليوم الثلاثاء. خبرا رسميا من ممثلي “الفاف”. يؤكد عدم مشاركة تلاميذ متوسطة “بلعوش محند والحاج” .

كما نشر المصدر نفسه. على لسان الأمين العام للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” بأن سفارة جنوب افريقيا. رفضت منح التأشيرة بسبب عدم تلقيها أي مراسلة من الإتحاد الإفريقي لكرة القدم CAF. وعليه تبقى منطقة شمال إفريقيا بدون ممثل في هذه المنافسة.