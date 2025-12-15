رسميا.. تنصيب برلمان الطفل الجزائري الاثنين المقبل

سيتم الإثنين المقبل تنصيب برلمان الطفل الجزائري، وتشكيله الرسمي تحت قبة المجلس الشعبي الوطني، لعهدة مدتها سنتين (2025-2027)، وذلك بعد انتهاء عملية الانتخاب التي شملت اختيار التلاميذ النجباء المستوفين للشروط عبر كامل ربوع الجمهورية.

ويمثل هذا اليوم تتويجا لكل مراحل التحضير والاجتماعات التشاورية والتنسيقية، التي جمعت بين كل الجهات الساهرة. على تجسيد مشروع الطفل المشّرع على أرض الواقع.

وبهذا التنصيب، وتحت رعاية إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، تتحول مدرسة التدريب. على الممارسة الديمقراطية من مفهوم نظري إلى واقع حي، حيث يبدأ البرلمان الجديد لأطفال الجزائر. مهامه الفعلية في تمثيل النشء، كأحد أرقى صور إشراك الطفل المشّرع في بناء رجاء الوطن.

وتجدر الإشارة إلى أن فكرة تشكيل برلمان الطفل الجزائري جاءت في إطار التعاون المشترك بين لجنة التربية و التعليم العالي. و البحث العلمي و الشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني و وزارة التربية الوطنية. حيث سيكون هذا البرلمان لأبناء الجزائر، فرصة للتشاور والتعبير عن آرائهم وطرح انشغالاتهم على أعضاء الطاقم الحكومي. بصفة مباشرة خلال جلساته العلنية، وسيوفر هذا البرلمان الفضاء الأمثل و الأنسب لترسيخ قيم المواطنة في نفوس الناشئة. و لاسيما نشر ثقافة حماية حقوق الطفل وتعزيز مبدأ مشاركته في الحياة العامة.

