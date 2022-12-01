رسميا.. تنصيب بسكري مديرا فنيا وطنيا اليوم الخميس

فصل المكتب الفيدرالي، برئاسة، رئيس الفاف جهيد زفيزف، أمس الأربعاء، في تنصيب مصطفى بسكري، مديرا فنيا وطنيا جديدا.

وكشفت الفاف، عبر موقعها الرسمي، عن اختيار أعضاء المكتب الفيدرالي، لمضطفى بسكري، كمدير فني وطني جديد.

كما أوضحت الفاف، أن اختيار بسكري، جاء بالنظر للمشروع الذي اقترحه، مقارنه بمنافسيه على هذا المنصب، قادر فرحاي، وكمال كولسي.

وكشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بأن التنصيب الرسمي لمصطفى بسكري، على رأس المديرية الفنية الوطنية، سيتم اليوم الخميس.