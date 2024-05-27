رسميا.. توفيق قريشي يغادر اتحاد العاصمة

وضع التقني الجزائري توفيق قريشي، اليوم الإثنين، حدا لمشواره مع فريق اتحاد العاصمة، بصفته مناجير رياضي لهذا الأخير.

ونشرت إدارة اتحاد العاصمة، بياناً عبر صفحتها الرسمية، أعلنت من خلاله عن تقديم قريشي، استقالته من منصبه مناجير رياضي للفريق.

كما أضاف ذات البيان، بأن قريشي شرح أمس دواعي استقالته لرئيس مجلس الإدارة، كمال حسينة، الذي وافق على طلب الإستقالة.

وتأتي استقالة توفيق قريشي، عقب قيام إدارة اتحاد العاصمة، أمس الأحد، باقالة كل من المنسق العام بلعاليا نور الاسلام محمد، والمكلف بتسيير ملعب “عمر حمادي” رضا لعدول، والمكلف بالاعلام عادل زكري.