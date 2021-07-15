رسميا.. توقيف بطولة الرديف لموسم 2020-2021!

أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم ظهيرة اليوم الخميس عن توقيف بطولة الرديف لموسم 2020-2021 بصفة رسمية، بعد موافقة المكتب الفيدرالي للإتحاد الجزائري لكرة القدم على مقترحات لجنة كرة القدم المحترفة.

وكانت لجنة كرة القدم المحترفة برئاسة ياسين بن حمزة قد قدمت عدة إقتراحات على المكتب الفيدرالي كإجراء بطولة الموسم المقبل بـ18 فريق (ذهابا وإيابا)، مع توقيف بطولة فئة الرديف، وإنشاء لجنة مشتركة بين الإتحاد الجزائري لكرة القدم والرابطة يرؤسها أومعمر لدراسة حلول ثانوية في حالة ما إذا لم تستجيب الكاف على التمديد من أجل إعطاء الفرق المشاركة في كأس الكونفيدرالية الإفريقية، ودوري أبطال إفريقية.