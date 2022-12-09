رسميا.. تيتي يُعلن رحيله بعد اقصاء البرازيل من المونديال

أعلن سهرة اليوم الجمعة مُدرب المُنتخب البرازيلي، تيتي، رحيله عن منصبه بصفة رسمية.

وذلك بعد توديع السيليساو لمنافسة كأس العالم 2022 الجارية بقطر من الدور ربع النهائي أمام كرواتيا.

وتولى تيتي، قيادة مُنتخب البرازيل سنة 2016 وخرج من مونديال 2018 في روسيا من ذات الدور أمام بلجيكا.

ويُذكر أن، البرازيل، ودعت المونديال بعد الخسارة بركلات الترجيح 4-2 إثر انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بهدف لهدف.