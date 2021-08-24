رسميا.. جمعية عين مليلة تسقط للقسم الثاني

سقط بصفة رسمية سهرة اليوم الثلاثاء فريق جمعية عين مليلة للقسم الثاني للهواة ليُرافق شبيبة سكيكدة، إتحاد بلعباس وأهلي برج بوعريريج.

سقوط جمعية عين مليلة جاء بعد الخسارة في الجولة الأخيرة من الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم أمام المُضيف شبيبة الساورة برباعية لهدف.

في حين فازت جمعية أولمبي الشلف بهدفين لهدف على سريع غليزان لتضمن بصفة رسمية البقاء رفقة وداد تلمسان.

نجم مقرة فاز على المُضيف مولودية وهران بهدفين دون رد وتعادل إتحاد بلعباس أمام شباب قسنطينة بدون أهداف.