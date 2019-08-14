رسميا..جمع 115 ألف جلد أضحية فقط

عرفت عملية جمع جلود الأضاحي التي باشرتها مصالح وزارة الصناعة خلال عيد الأضحى فشلا ذريعا، بحيث لم تتجاوزعدد الجلود التي تم جمعها 115ألف جلد أضحية.

وحسب المعلومات التي تحوزها”النهار اونلاين”نقلا عن مصادر مسؤولة بوزارة الصناعة فإن عدد الجلود المجموعة لهذه السنة قد تراجع بأزيد من 85 بالمائة

وأكد ذات المصادر بأن الإحصائيات الرسمية بعد الإنتهاء من العملية قد كشفت بأن عدد الجلود المجموعة في العاصمة لم يتجاوز 16 ألف جلد أضحية.

وكان عدد الجلود المجموعة في الجزائرالعاصمة لوحدها خلال السنة المنصرمة يقارب 100 الف جلد

وأرجعت ذات المصادر فشل العملية خلال هذه السنة رجع بالأساس إلى تأخرالإعلان عن العملية إلى غاية الأيام الثلاثة التي سبقت عيد الأضحى.

وأضافت مراجع “النهار أونلاين” بأن أسباب تراجع عمليات الجمع، التأخر في تحديد أماكن التجميع فضلا عن غياب التنسيق بين وزارة الصناعة والجماعات المحلية.

كما أكدت ذات المصادرأن رقم 115 ألف جلد أضحية يعتبر الرقم الذي جمعته المؤسسات العمومية و الخاصة الناشطة في قطاع النسيج و الجلود