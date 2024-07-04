رسميا.. جوبا عقياب ثاني صفقات مولودية وهران

التحق اللاعب جوبا عقياب بفريق مولودية وهران خلال الانتقالات الصيفية في صفقة انتقال حر على أمل تقديم الإضافة المرجوة منه.

ورحبت إدارة فريق مولودية وهران عبر الصفحة الرسمية لها على الفايسبوك، اليوم الخميس، باللاعب حينما نشرت له صورة شخصية، وعنونت “مرحبا بك جوبا في القلعة الحمراوية”.

كما كشفت إدارة الحمراوة عن خضوع اللاعب السابق لأولمبي الشلف، للفحوصات الطبية التي كللت بالنجاح، ليكون ثاني المستقدمين بعد صفققة الحارس شمس الدين رحماني.

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