رسميا.. جورجينيو أفضل لاعب في أوروبا

تُوج أمسية اليوم الخميس النجم الدولي الإيطالي “جورجينيو” بجائزة أفضل لاعب في أوروبا للموسم الكروي 2020-2021.

متوسط ميدان فريق تشلسي الانجليزي تحصل على الجائزة مُتفوقا على زميله نغولو كانتي ولاعب مانشستر سيتي كيفين دي بروين.

ونال المُدرب الألماني لفريق تشلسي الانجليزي توماس توخيل بجائزة أفضل مدرب في أوروبا للموسم الكروي 2020-2021.

إيرلينغ هالاند توج بجائزة هداف النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا ب10 أهداف في 8 مباريات.

نغولو كانتي تم اختياره أفضل لاعب وسط، بينما توج روبن دياز بجائزة أفضل مُدافع، والحارس ماندي بجائزة أفضل حارس.