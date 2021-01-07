رسميا.. جوزيف بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي، الكونغرس، اليوم الخميس، عن فوز جوزيف بايدن، رسميا برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وفاز بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد المصادقة على نتائج التصويت في كافة الولايات، حيث بلغ 306 صوتا حسب الإعلام الأمريكي.

للتذكير، اقتحم متظاهرون مؤيدون للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الأربعاء مبنى الكابيتول في واشنطن.

وعطل المتظاهرون جلسة الكونغرس التي كانت تهدف للمصادقة على فوز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية.

ووصف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اقتحام أنصار دونالد ترامب مقر الكونغرس الأربعاء خلال جلسة المصادقة بـ”التمرد”.