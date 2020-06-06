رسميا.. “جو بايدن” منافسا لـ”دونالد ترامب” في الانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلن الحزب الديمقراطي، اليوم السبت، اختياره “جو بايدن”، نائب الرئيس الأمريكي السابق، مرشحا رسميا للرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية “دونالد ترامب” في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ورشّح الحزب “جو بايدن” صاحب الـ 77 سنة، بعدما تحصل على 1991 صوت المطلوبة من المندوبيات للترشيح، حيث يرى الحزب بأنه يفهم آلام وأحزان الأمريكيين وسيحلّ جميع مشاكل الدولة.

وقد عمل “بايدن” كنائب للرئيس الأمريكي السابق، “باراك أوباما”، لمدة ثماني سنوات، وهو يحظى بشعبية كبيرة لدى سود أمريكا.

وقال “بايدن” في كلمة شكره للمصوّتين عليه إنه سيعيد لأمريكا هيبتها واستقرارها ويلمّ شملها، خاصة بعد موجة الاحتجاجات الكبيرة التي تعرفها البلاد.