رسميا.. جيرارد مدربا لنادي الإتفاق السعودي

رسم النجم الإنجليزي الأسبق، ستيفن جيرارد، انتقاله إلى الدوري السعودي، من بوابة نادي الإتفاق، لتولي العارضة الفنية لهذا الأخير .

وأعلنت إدارة نادي الإتفاق، اليوم الإثنين، عبر الصفحة الرسمية للفريق على “تويتر”، عن تعاقدها مع جيرارد كمدرب للفريق، انطلاقا من الموسم المقبل.

كما يأتي تعاقد جيرارد، مع نادي الإتفاق، بعد التجربة الأخيرة التي خاضها مع نادي أستون فيلا الإنجليزي، أين تمت إقالته قبل ثمانية أشهر.

ويأتي التحاق ستيفن جيرارد، بنادي الاتفاق، ليضاف، إلى القائمة الطويلة من نجوم كرة القدم التي التحقت بالدوري السعودي مؤخرا، أبرزها كريستيانو رونالدو.