رسميا.. حاج موسى يغادر تربص “الخضر”

غادر نجم فينورد الهولندي، أنيس حاج موسى، رسميا تربص “الخضر” الجاري حاليا بمدينة “تورينو” الايطالية، بعد أقل من 24 ساعة فقط عن انطلاقه.

والتحق حاج موسى، بتربص المنتخب الوطني الخاص بوديتي غواتيمالا والأوروغواي. وهو يعاني من إصابة على مستوى الفخذ، تعرض لها الأحد، في مواجهة ناديه وأجاكس، ضمن الدوري الهولندي.

وبعدما غاب عن أولى الحصص التدريبية أمس الاثنين، خضع صاحب الـ 24 ربيعا. حسبما أكدته “الفاف” في بيان لها، لفحوصات طبية، أكدت عدم جاهزيته للمشاركة في وديتي غواتيمالا وأوروغواي.

كما أبرزت الاتحادية، أنه بناء على نتائج الفحوصات. قرر الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، السماح للاعب بمغادرة التربص صباح اليوم، للالتحاق بناديه ومواصلة العلاج اللازم للتعافي.

ويعد غياب حاج موسى، عن الوديتين المقررتين يومي الـ 27 والـ 31 مارس الجاري، ضربة موجعة لنجم فينورد روتردام، الذي كان يأمل في الحصول على فرصته لتأكيد امكانياته، خصوصا وأنه يعيش أحلى فتراته مع فريقه الهولندي، وهو الذي بصم على 17 مساهمة تهديفية إلى حد الآن، وهو أعلى رقم في مسيرته بواقع 11 هدفا و5 تمريرات حاسمة في 35 مباراة.