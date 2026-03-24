رسميا.. حاج موسى يغادر تربص “الخضر”

بقلم محمد لمين صحراوي
غادر نجم فينورد الهولندي، أنيس حاج موسى، رسميا تربص “الخضر” الجاري حاليا بمدينة “تورينو” الايطالية، بعد أقل من 24 ساعة فقط عن انطلاقه.

والتحق حاج موسى، بتربص المنتخب الوطني الخاص بوديتي غواتيمالا والأوروغواي. وهو يعاني من إصابة على مستوى الفخذ، تعرض لها الأحد، في مواجهة ناديه وأجاكس، ضمن الدوري الهولندي.

وبعدما غاب عن أولى الحصص التدريبية أمس الاثنين، خضع صاحب الـ 24 ربيعا. حسبما أكدته “الفاف” في بيان لها، لفحوصات طبية، أكدت عدم جاهزيته للمشاركة في وديتي غواتيمالا وأوروغواي.

كما أبرزت الاتحادية، أنه بناء على نتائج الفحوصات. قرر الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، السماح للاعب بمغادرة التربص صباح اليوم، للالتحاق بناديه ومواصلة العلاج اللازم للتعافي.

ويعد غياب حاج موسى، عن الوديتين المقررتين يومي الـ 27 والـ 31 مارس الجاري، ضربة موجعة لنجم فينورد روتردام، الذي كان يأمل في الحصول على فرصته لتأكيد امكانياته، خصوصا وأنه يعيش أحلى فتراته مع فريقه الهولندي، وهو الذي بصم على 17 مساهمة تهديفية إلى حد الآن، وهو أعلى رقم في مسيرته بواقع 11 هدفا و5 تمريرات حاسمة في 35 مباراة.

Peut être une image de ‎texte qui dit ’‎الاتحاده الجزائري لكرة القدم FOOTBALL FEDERATION ALGERIANFOOTBALLFEDERATION ALGERIAN 1362. ww..a.ficecawa シイベスF الجزائر بيان " المنتخب الوطني: تسريح حاج موسى من التربص التحق أنيس حاج موسى بتربص المنتخب الوطني وهو يعاني من ،إصابة، حيث خضع لفحوصات طبية أكدت عدم جاهزيته للمشارك في المبارتين الوديتين المقررتين أمام غواتيمالا والأوروغواي. عقب هذا التشخيص، قرر الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش السماح للاعب بمغادرة التربص صباح هذا ،الثلاثاء للالتحاق بناديه ومواصلة العلاج اللازم للتعافي. ASPETAR CHERY العه_عا_الدسرهالرزبابه AIRALGERIE -SERPORT موبيلیس sonatrach Herki MEMOSE‎’‎

اقرأ أيضا
اطلع أكثر