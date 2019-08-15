رسميا.. حاليلوزيتش مدربا جديدا للمنتخب المغربي

كشفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم الخميس بصفة رسمية عن إسم المدرب الجديد للمنتخب المغربي.

وحسب الجامعة المغربية فإن الاختيار قد وقع على شخص التقني البوسني وحيد حاليلوزيتش ليكون مدربا جديدا لأسود الأطلس.

وسيخلف حاليلوزيتش المدرب الفرنسي المستقيل هيرفي رونار، الذي استلم مهام تدريب المنتخب السعودي.

وكان حاليلوزيتش قد استقال منذ أيام من تدريب فريق نانت الفرنسي.

وقال الناخب الجديد للمنتخب المغربي أن هدفه الرئيسي هو قيادة “أسود الأطلس” للتأهل لنهائيات كأس العالم المقررة بقطر 2022.

وكان حليلوزيتش قد درب المنتخب الجزائري من سنة 2011 إلى غاية 2014 وقاده للتأهل للدور الثاني من مونديال البرازيل 2014.