رسميا.. حجر جزئي من الواحدة زوالا إلى الخامسة صباحا على 18 بلدية بسطيف

قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في بيان رسمي لها اليوم الثلاثاء، فرض حجر جزئي منزلي على 18 بلدية في ولاية سطيف لمدة 15 يوما.

وأكدت الوزارة بأنه بالنظر إلى تطور الوضعية الوبائية في ولاية سطيف، وبعد موافقة السلطات العمومية المختصة، سيتم إقرار حجر جزئي منزلي على 18 بلدية على مستوى الولاية.

مضيفة بأن سريان الحجر الجزئي المنزلي يبدأ من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الخامسة صباحا ابتداءً من يوم غد الأربعاء 8 جويلية 2020.

وسيشمل الإجراء الجديد البلديات التالية: سطيف، عين أرنات، عين عباسة، أوريسيا، عين ولمان، قصر الأبطال، قلال، عين أزال، عين الحجر، بئر حدادة، العلمة، بازر سكرة، القلتة الزرقاء، بوقاعة، عين الروة، بني أوسين، بيضاء برج “مركز” وعين الكبيرة.

هذا وأشارت وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى أن هذا الحجر الجزئي الذي تم إقراره على مستوى البلديات المذكورة ينجم عنه التوقيف التام لكل الأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك توقيف حركة نقل المسافرين والسيارات.