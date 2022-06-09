رسميا.. حشود يُقرر مُغادرة مولودية الجزائر بعد 10 مواسم

قرر بصفة رسمية الظهير الأيمن لفريق مولودية الجزائر، عبد الرحمان حشود، مُغادرة العميد بنهاية الموسم الكروي الحالي.

قائد المولودية ودع زملائه سهرة اليوم الخميس خلال حفل مُصغر أُقيم على شرفه بمقر اقامة النادي العاصمي.

كما سيخوض ابن مدينة العطاف، غدا الجمعة، آخر مواجهة له بقميص المولودية أمام مولودية وهران بمناسبة الجولة الأخيرة من الرابطة المُحترفة.

وكان المُدافع الهداف قد التحق بالنادي الأخضر والأحمر صيف سنة 2012 قادما من وفاق سطيف.