رسميا.. حظر الجماهير في كل المنافسات الرياضية بالجزائر!

أعلت وزارة الشباب والرياضة أمسية اليوم الثلاثاء عن حظر الجماهير عن كل المنافسات الرياضية، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وسيكون تطبيق قرار اللعب بدون جمهور على كل المنافسات الرياضية الوطنية إلى غاية 31 مارس 2020.

كما تم تأجيل التظاهرات الرياضية الدولية، التي كانت مبرمجة في الجزائر بإستثناء المنافسات المؤهلة للبطولات الدولية والقارية.

هذا وقد تم توقيف التربصات التي كانت مبرمجة للرياضيين الجزائريين في الخارج إلى غاية 15 أفريل المقبل.

كما أكدت وزارة الشباب والرياضة في بيانها أن مشاركة الرياضيين الجزائريين في الخارج ستكون مسموحة في حال تعرض الجزائر للعقوبات أو الإقصاء من المنافسات الدولية.

هذا وتجدر الإشارة أن التدابير المذكورة أعلاه، والتي تهدف أوليا إلى الحفاظ على صحة المواطن، تتطلب إنخراط كل الأسرة الرياضية في جهود الدولة لمكافحة وباء كورونا.