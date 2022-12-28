رسميا.. حظر صعود هذه المركبات على متن بواخر Algérie Ferries

أصدرت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين L’E.N.T.M.V، بيانا صحفيا، أعلنت فيه حظر صعود بعض المركبات النفعية على متن سفنها.

وذلك اعتبارا من تاريخ 28 ديسمبر الجاري، حيث يحظر تماما ركوب هذه المركبات قصد تنظيم سير رحلاتها وتقليل الإضطربات عند ركوب المسافرين.

وأوضح بيان الشركة الوطنية للنقل البحري، بأن الأمر يتعلق بالمركبات النفعية من نوع (Vans ، Partner ، J5 ، ….).

وكانت مؤسسة L’E.N.T.M.V قد أصدرت بيانا شهر أكتوبر الماضي، قالت فيه إن البعض من المسافرين يدلون بصريحات مغلوطة لأنواع المركبات أثناء عمليات الحجز.

وأشارت ذات المؤسسة، إلى أن هذا الأمر قد تؤدي إلى عرقلة السير الحسن لعميلة الركوب، حيث أنه فعوض التصريح بمركبات تحت تصنيف 6 ” صنف حجم كبير” يقوم البعض بالتصريح بها على أساس أنها من الفئة 2″ صنف حجم صغير” ، ناهيك عن الحمولة الزائدة للمركبات.

كما شددت أنذاك مؤسسة L’E.N.T.M.V على ضرورة الإلتزام بالقواعد المعمول بها وذلك بضرورة إعطاء معلومات دقيقة للمركبات .