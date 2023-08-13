رسميا.. حميسي مدربا لمولودية البيض

اختارت إدارة فريق مولودية البيض، اليوم الأحد، المدرب عبد النور حميسي لتولي زمام أمور العارضة الفنية للفريق.

وسيحلف عبد النور حميسي المدرب شريف حجار الذي انتهى مشواره مع مولودية البيض بنهاية الموسم الكروي.

كما تم التعاقد بشكل رسمي مع المدرب المساعد موساوي أحمد، و المحضر البدني عمارة سمير.

في حين اختارت إدارة مولودية البيض قارة عثمان لتدريب حراس المرمى، في حين تدعم الطاقم الطبي باختصاصي التأهيل الحركي سبعون رشيد.

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